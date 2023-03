Bergamo Brescia 2023: le “Contaminazioni culturali” per costruire il futuro (Di mercoledì 22 marzo 2023) Grazie alle risorse messe a disposizione dal Comune di Bergamo attraverso i finanziamenti erogati dal Ministero della Cultura per Bergamo Brescia 2023, la collaborazione tra Comune di Bergamo, Cooperativa Impresa Sociale Ruah, Fileo – Centro Studi e Formazione e ACLI Bergamo ha dato vita a Contaminazioni culturali, un processo di rete che ci accompagnerà lungo tutto il 2023. L’iniziativa ambisce a “co-costruire il futuro” attraverso la creazione di una solida rete territoriale che si affermi come risorsa oltre l’anno della Capitale e che sappia diffondere una consapevolezza condivisa sulla mobilità umana e sulle diverse identità culturali. In generale, il progetto vuole contribuire ad ... Leggi su bergamonews (Di mercoledì 22 marzo 2023) Grazie alle risorse messe a disposizione dal Comune diattraverso i finanziamenti erogati dal Ministero della Cultura per, la collaborazione tra Comune di, Cooperativa Impresa Sociale Ruah, Fileo – Centro Studi e Formazione e ACLIha dato vita a, un processo di rete che ci accompagnerà lungo tutto il. L’iniziativa ambisce a “co-il” attraverso la creazione di una solida rete territoriale che si affermi come risorsa oltre l’anno della Capitale e che sappia diffondere una consapevolezza condivisa sulla mobilità umana e sulle diverse identità. In generale, il progetto vuole contribuire ad ...

