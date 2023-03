Beppe Fiorello sui diritti Lgbtq+: «Essere genitori vuol dire sapere amare, non certo essere uomo o donna» (Di mercoledì 22 marzo 2023) L’unica cosa che conta, a detta di Beppe Fiorello, è «la libertà di amarsi ed essere amati». Queste sono le parole con cui esordisce in un’intervista rilasciata a La Stampa, in cui commenta il tema delle famiglie arcobaleno. «Ci sono persone che chiedono di voler bene a bambini che hanno bisogno di un nucleo familiare e di protezione. Penso che questa discriminazione sulle famiglie omogenitoriali, sui figli di coppie gay, sia una cosa che deve rientrare il prima possibile, si sta parlando della vita dei bambini», afferma Fiorello. Il cui parere sull’argomento non si è formato in maniera improvvisa: l’attore infatti debutta dietro la macchina da presa con il film «Stranizza d’amuri» (dal 23 marzo nei cinema), in cui racconta la storia del duplice delitto di Giarre. Una storia ... Leggi su open.online (Di mercoledì 22 marzo 2023) L’unica cosa che conta, a detta di, è «la libertà di amarsi edamati». Queste sono le parole con cui esordisce in un’intervista rilasciata a La Stampa, in cui commenta il tema delle famiglie arcobaleno. «Ci sono persone che chiedono di voler bene a bambini che hanno bisogno di un nucleo familiare e di protezione. Penso che questa discriminazione sulle famiglie omoali, sui figli di coppie gay, sia una cosa che deve rientrare il prima possibile, si sta parlando della vita dei bambini», afferma. Il cui parere sull’argomento non si è formato in maniera improvvisa: l’attore infatti debutta dietro la macchina da presa con il film «Stranizza d’amuri» (dal 23 marzo nei cinema), in cui racconta la storia del duplice delitto di Giarre. Una storia ...

