Benzina, diesel, Gpl: i prezzi alla pompa di oggi (Di mercoledì 22 marzo 2023) (Adnkronos) – Sale la quotazione della Benzina, scende ancora quella del gasolio. Ancora in calo oggi le medie nazionali dei prezzi dei carburanti alla pompa: il gasolio in ‘fai da te’ scende sotto quota 1,8 euro/litro per la prima volta dal ritorno dell’accisa piena, lo scorso primo gennaio. Brent in rialzo a 75 dollari. Queste sono le medie dei prezzi praticati comunicati dai gestori all’Osservatorio prezzi del ministero dello Sviluppo economico ed elaborati dalla Staffetta, rilevati alle 8 di ieri mattina su circa 18mila impianti: Benzina self service a 1,855 euro/litro (-1 millesimo, compagnie 1,856, pompe bianche 1,851), diesel a 1,797 euro/litro (-3, compagnie 1,800, pompe bianche 1,791). ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 22 marzo 2023) (Adnkronos) – Sale la quotazione della, scende ancora quella del gasolio. Ancora in calole medie nazionali deidei carburanti: il gasolio in ‘fai da te’ scende sotto quota 1,8 euro/litro per la prima volta dal ritorno dell’accisa piena, lo scorso primo gennaio. Brent in rialzo a 75 dollari. Queste sono le medie deipraticati comunicati dai gestori all’Osservatoriodel ministero dello Sviluppo economico ed elaborati dStaffetta, rilevati alle 8 di ieri mattina su circa 18mila impianti:self service a 1,855 euro/litro (-1 millesimo, compagnie 1,856, pompe bianche 1,851),a 1,797 euro/litro (-3, compagnie 1,800, pompe bianche 1,791). ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... matteosalvinimi : Stop al divieto di auto a benzina e diesel dal 2035: insieme al Ministro dell’Ambiente e al Ministro delle Imprese… - LegaSalvini : ++ GLI ITALIANI SOSTENGONO LA SCELTA DEL GOVERNO DI SCHIERARSI CONTRO IL DIVIETO ALLE AUTO DIESEL E BENZINA DAL 203… - you_trend : ?? Secondo il nostro ultimo #sondaggio per @SkyTG24 gli italiani si spaccano sull'ipotesi di stop alla vendita di au… - TommyBrain : Byoblu:2035, STOP AUTO BENZINA E DIESEL, LA COMMISSIONE EUROPEA LAVORA PER ACCONTENTARE LA GERMANIA - IacobellisT : Byoblu:2035, STOP AUTO BENZINA E DIESEL, LA COMMISSIONE EUROPEA LAVORA PER ACCONTENTARE LA GERMANIA -