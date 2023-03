Benzina | diesel | Gpl | i prezzi alla pompa di oggi

(Di mercoledì 22 marzo 2023) Sale la quotazione della, scende ancora quella del gasolio. Ancora in calole medie nazionali deidei carburanti: il gasolio in 'fai da te' scende sotto quota 1,8 euro/...

Il riferimento è al Regolamento che prevede il divieto di immatricolazione di auto e furgoni con motori endo - termici () a partire dal 2035 . Il nodo cruciale è proprio la data ......self service a 1,855 euro/litro ( - 1 millesimo, compagnie 1,856, pompe bianche 1,851),a 1,797 euro/litro ( - 3, compagnie 1,800, pompe bianche 1,791).servito a 1,993 euro/...'Tali sistemi - si legge - non devono consentire l'avviamento di tali veicoli se alimentati con carburanti non carbon neutral (come; Ndr)'. Questi veicoli dovranno comunque essere a ...

Nel documento si fa riferimento al fatto che i veicoli dovrebbero essere comunque dotati di tecnologie che consentano l’esclusivo uso di questi combustibili, impedendo dunque il ricorso a benzina e ...La loro combustione per il funzionamento dei veicoli è pulita e produce meno elementi inquinanti rispetto ai tradizionali benzina e diesel. Tra i vantaggi c’è la compatibilità con i motori delle auto ...