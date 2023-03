Benedetta primavera | ospiti e anticipazioni di venerdì 24 marzo

Leggi su 361magazine

(Di mercoledì 22 marzo 2023) Torna l’appuntamento condi Loretta Goggi:diE’ tutto pronto all’interno degli studi televisivi ‘Fabrizio Frizzi’ di Roma per la terza puntata di”, il varietà di Rai1 condotto da Loretta Goggi (affiancata da Luca e Paolo), prodotto da Rai Direzione Intrattenimento Prime Time in collaborazione con Blu Yazmine. L’appuntamento è per24dalle ore 21.25. Un ritorno in grande stile per la regina del piccolo schermo, Loretta Goggi, pronta ad accompagnare il pubblico in un viaggio all’interno del mondo dello spettacolo con l’obiettivo di fare un parallelo tra il passato e il presente con i tantiche si alterneranno al fianco della ...