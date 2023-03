Bene il Samsung Galaxy S21 FE | per cui si espande la patch di marzo

(Di mercoledì 22 marzo 2023) Ladi sicurezza di2023 sta arrivando su più telefoni, tra cui ilS21 FE. L’ultimo (per ora) smartphone Fan Edition riceverà l’aggiornamento di sicurezza di2023 in India (cosa positiva anche per quanto ci riguarda, visto che si suppone non dovremo attendere troppo tempo prima di vedere arrivare anche nel nostro mercato l’aggiornamento con ladi sicurezza di2023, non unacome tutte le altre, ma particolarmente significativa per il suo contenuto, come vi spiegheremo nel corso di questo articolo). Come riportato da ‘SamMobile‘, l’aggiornamento pesa circa 220MB e non porta altro oltre alladi sicurezza di2023. Gli utenti in possesso del ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sakhuramay : @gilmvregrls Strano che venga così bene con iPhone, avrei scommesso Samsung. (Ed io sono al 6º iPhone che compro) - xbrsmile : il sistema dopo anni di iphone, ipad e imac (che, ahimè, ho ancora) e tu mi devi pure punire?!?!??! sto così bene c… - maina_enrica : La foto della primavera ho fatto con il cellulare Samsung Amazon se ricordo bene - Loredanataberl1 : RT @Jennystefanel: @Apple Perché dovrei prendere iphone se un samsung ha: il cuore rosa e azzuro chiaro, la batteria dura di più, le foto v… - Morgana_69 : @ilPandoso Il problema sono le app che non sono mai aggiornate bene come dovrebbero. Non è solo colpa di Samsung. -

Ma finché si gioca va, il problema è quando l'AI viene utilizzata per altri scopi ben meno ... Il TOP di gamma più piccoloGalaxy S21 , compralo al miglior prezzo da eBay a 369 euro . 3 ...Manon è solo all'avanguardia nel settore. Gli ingegneri stanno già lavorando a ulteriori ... Mentre molti smartphone sono in grado di riprodurrei videogiochi in movimento, Galaxy sta ...Non lo è, non lo è Google, non lo è Apple. Ci sono però cinque aree dove l'azienda di ... E nessuno lo fa così. Qualità Potremmo discutere ore e ore su fatto che il design degli ultimi ...

In occasione della Giornata Mondiale del Sonno, Samsung condivide alcuni consigli utili per dormire meglio con Galaxy Watch5.Il sonno permette al nostro corpo e alla nostra mente di ricaricare le energie e, quando è insufficiente, questo riduce la nostra produttività e capacità di pensare in ...