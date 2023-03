Belve, la rivelazione di Claudio Amendola: “Per un periodo dipendente dalla cocaina” (Di mercoledì 22 marzo 2023) Il racconto dell’attore romano È andata in onda ieri sera, 21 marzo, l’ultima puntata in prima serata di “Belve”. Tra gli ospiti l’attore Claudio Amendola. Come in ogni appuntamento del programma condotto da Francesca Fagnani non sono mancate sorprese e rivelazioni. Claudio Amendola ha anche ammesso un passato di dipendenza da droga e dalla cocaina. “Ne sono stato dipendente e ne sono uscito perché c’era qualcosa di importante: i figli. Quando ti rendi conto che ti sei trovato in una situazione in cui dovevi essere lucido e non lo eri. E allora, per fortuna, lo spavento o la responsabilità’ che solo tu puoi avere in quel momento, ti costringono a tornare lucido. E cosi è stato”. Ne è uscito così senza un vero e proprio aiuto. L’attore romano ha anche ... Leggi su 361magazine (Di mercoledì 22 marzo 2023) Il racconto dell’attore romano È andata in onda ieri sera, 21 marzo, l’ultima puntata in prima serata di “”. Tra gli ospiti l’attore. Come in ogni appuntamento del programma condotto da Francesca Fagnani non sono mancate sorprese e rivelazioni.ha anche ammesso un passato di dipendenza da droga e. “Ne sono statoe ne sono uscito perché c’era qualcosa di importante: i figli. Quando ti rendi conto che ti sei trovato in una situazione in cui dovevi essere lucido e non lo eri. E allora, per fortuna, lo spavento o la responsabilità’ che solo tu puoi avere in quel momento, ti costringono a tornare lucido. E cosi è stato”. Ne è uscito così senza un vero e proprio aiuto. L’attore romano ha anche ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... 361_magazine : La confessione di #ClaudioAmendola a #Belve - rienneva_plus : La Fagnani bocciata a catechismo Rivelazione scoop!!! #belve - leggoit : Ornella Vanoni, rivelazione a #Belve: «Andavo in giro senza mutande...» - Ciro_DeVivo : Ultima puntata di #belve ?????? Questo programma è stata una vera rivelazione per la Rai. @francescafagnan ha portato… - enricoballetto : Tutti che sentono l'irrefrenabile bisogno di fare qualche rivelazione privata in Rai a Belve, strano no? proprio tu… -