Belve, intervista censurata a Giacomo Urtis: confessioni inedite su Siffredi (Di mercoledì 22 marzo 2023) Giacomo Urtis ha recentemente rilasciato un'intervista a Novella 2000 in cui ha parlato della sua recente ospitata a Belve, programma condotto da Francesca Fagnani. In tale occasione, il chirurgo dei vip ha ammesso che molte cose dette nel corso di quella chiacchierata non siano andate in onda in quanto censurate dalla Rai. Nel corso dell'intervista con il magazine in questione, Giacomo ha ammesso di aver rilasciato delle dichiarazioni molto interessanti su Rocco Siffredi che, tuttavia, non si sono viste nella messa in onda di Belve. Ebbene, dietro questa scelta della Rai pare ci sia stato un veto da parte dell'ex attore di film per adulti. Ecco il pezzo di intervista di Giacomo Urtis censurato dalla ...

