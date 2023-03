“Belve” | Giacomo Urtis censurato | c’entra Rocco Siffredi

(Di mercoledì 22 marzo 2023) News tv. . Ieri sera, 21 Marzo 2023, è andata in onda l’ultima puntata del nuovo programma di Rai 2 in prima serata intitolatoe condotto da Francesca Fagnani. Nel corso delle varie puntata la Fagnani ha intervistato diversi ospiti, iniziando le chiacchierate sempre con la stessa domanda, ovvero “Lei che Belva si sente?”. Tra gli ospiti dianche, il quale, dopo la messa in onda del suo intervento, ha notato dei tagli nella registrazione. Vediamo nel dettaglio che cosa ha dichiarato.Leggi anche: Claudio Amendola a “” svela quanto ha guadagnato con “I Cesaroni” Leggi anche: “Dipendente dalla cocaina”. Choc a “”, la rivelazione del famoso attore italiano lascia tutti senza parole Leggi anche: Ornella Vanoni scatenata a ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fanpage : Giacomo Urtis avrebbe ricevuto proposte lavorative da Rocco Siffredi e non si sarebbe fatto problemi a dirlo nel co… - PasqualeMarro : #GiacomoUrtis si scaglia contro Belve e Francesca Fagnani - omarsivori : Urtis: 'Rocco Siffredi mi ha proposto...'Il passaggio bollente censurato da Belve - infoitcultura : Giacomo Urtis e le dichiarazioni su Rocco Siffredi mai trasmesse a Belve - infoitcultura : Belve, intervista censurata a Giacomo Urtis: confessioni inedite su Siffredi -

Il passaggio 'a luci rosse' su Rocco Siffredi dell'intervista aUrtis censurato a. Ecco perché Si conclude la stagione di, ma vecchi ospiti continuano ad alimentare la curiosità degli spettatori. Tra i personaggi intervistati dalla conduttrice ...Urtis contro Rocco Siffredi per l'intervista tagliata aSecondo il medico e opinionista televisivo infatti non tutto il contenuto della chiacchierata tra lui e la giornalista sarebbe ...... 'L'ho sentito dopo l'intervista' Il giornalista di Novella 2000 ha poi fatto presente aUrtis che la sua intervista anon è stata particolarmente apprezzata dall' ex compagno di Belen ...

Giacomo Urtis e l'intervista tagliata a Belve, colpa del divieto di Rocco Siffredi «Ha smentito le mie parole ilmessaggero.it

Antonella Clerici rivela il motivo per il quale non andrebbe mai a Belve, il programma di Rai 2 condotto da Francesca Fagnani.Giacomo Urtis, diversi giorni dopo la sua intervista a Belve, svela l'esistenza di un passaggio "bollente" tagliato dalla puntata di Belve, in onda su Rai2 ...