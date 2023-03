Belve | diciamoci la verità | come si può non amare Ornella Vanoni? | Le pillole de La Velenosa

Leggi su nonsolo.tv

(Di mercoledì 22 marzo 2023) Dailasi può non? È un mito, è ironica, divertente, sincera e non ha peli sulla lingua. Ieri è andata in onda l’ultima puntata di, il programma condotto da Francesca Fagnani e una degli ospiti è stata. La cantante ha detto di non aver più paura a dire quello che pensa perché ormai ha una certa età e non ha più nulla da perdere e per questo noi gioiamo!ci ha regalato interviste e aneddoti iconici e anche ieri non ha deluso le mie aspettative. Ha raccontato del suo rapporto con gli uomini ai quali è sempre piaciuta molto. Questo suo piacere molto agli uomini l’ha portata a non piacere invece alle donne per lungo tempo: “A un certo punto ho capito ...