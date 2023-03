Belve, Claudio Amendola si confessa: “Sono stato dipendente dalla cocaina” (Di mercoledì 22 marzo 2023) Tra gli ospiti della nuova puntata di Belve è arrivato Claudio Amendola, il quale si è aperto a 360 gradi durante l’intervista di Francesca Fagnani. Tra i tenti temi trattati, la dipendenza dalla cocaina ha avuto sicuramente un grosso impatto mediatico. Nessuno, non a caso, era a conoscenza di questo problema che ha dovuto affrontare l’attore, il quale ha svelato di esserne uscito praticamente da solo. Un periodo difficilissimo della sua vita, risolto anche grazie all’amore dei suoi figli. Belve: la confessione di Claudio Amendola E’ risaputo che a Belve escono fuori retroscena e stralci di vita passata assolutamente inediti dei personaggi dello spettacolo, e questa volta è toccato a Claudio Amendola. ... Leggi su anticipazionitv (Di mercoledì 22 marzo 2023) Tra gli ospiti della nuova puntata diè arrivato, il quale si è aperto a 360 gradi durante l’intervista di Francesca Fagnani. Tra i tenti temi trattati, la dipendenzaha avuto sicuramente un grosso impatto mediatico. Nessuno, non a caso, era a conoscenza di questo problema che ha dovuto affrontare l’attore, il quale ha svelato di esserne uscito praticamente da solo. Un periodo difficilissimo della sua vita, risolto anche grazie all’amore dei suoi figli.: la confessione diE’ risaputo che aescono fuori retroscena e stralci di vita passata assolutamente inediti dei personaggi dello spettacolo, e questa volta è toccato a. ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... __giadaa_ : RT @tomm_eli: Claudio Amendola a Belve “Per quale serie le piacerebbe essere ricordato (non per quale pensa sarà ricordato)? “I Cesaroni”??… - Gio55981465 : RT @tomm_eli: Claudio Amendola a Belve “Per quale serie le piacerebbe essere ricordato (non per quale pensa sarà ricordato)? “I Cesaroni”??… - nalilett : RT @yleniaindenial1: Claudio Amendola il vero Re di Roma perché lui sarà per sempre GIULIO CESARONI della Garbatella che ci ha cresciuto… - Francy11412804 : RT @yleniaindenial1: non Claudio Amendola che vince la causa con Ignazio La Russa gli fa devolvere i soldi ad 'emergency'. Francesca Fagnan… - AliceMura109 : RT @yleniaindenial1: Claudio Amendola il vero Re di Roma perché lui sarà per sempre GIULIO CESARONI della Garbatella che ci ha cresciuto… -