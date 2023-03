Belve, Claudio Amendola: “Grazie ai Cesaroni mi sono comprato case, un cachet record”. Poi rivela: “Ho vinto una causa contro La Russa e lui ha dovuto donare la cifra ad Emergency” (Di mercoledì 22 marzo 2023) Ieri sera, martedì 21 marzo, è andato in onda l’appuntamento finale di Belve in prima serata su Rai2. La conduttrice Francesca Fagnani ha intervistato nuovi ospiti partendo proprio dalla domanda iconica “Che belva si sente?”. Dopo Ornella Vanoni e Claudia Pandolfi, anche Claudio Amendola si è sottoposto alle domande “scomode” del format. L’attore romano ha iniziato a raccontare la fine della relazione con la storica compagna Francesca Neri: “Oggi non c’è dolore. Il dolore c’è stato prima. C’è semmai il dispiacere di non essere stato, di non essere stati, in grado di arrivare fino in fondo”. Amendola ha poi proseguito svelando un momento difficile della sua adolescenza che lo ha portato in carcere: “A 19 anni ho fatto una ca***ta e sono finito a Regina Coeli. Per un succhio di benzina! Ma è stata una ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 22 marzo 2023) Ieri sera, martedì 21 marzo, è andato in onda l’appuntamento finale diin prima serata su Rai2. La conduttrice Francesca Fagnani ha intervistato nuovi ospiti partendo proprio dalla domanda iconica “Che belva si sente?”. Dopo Ornella Vanoni e Claudia Pandolfi, anchesi è sottoposto alle domande “scomode” del format. L’attore romano ha iniziato a raccontare la fine della relazione con la storica compagna Francesca Neri: “Oggi non c’è dolore. Il dolore c’è stato prima. C’è semmai il dispiacere di non essere stato, di non essere stati, in grado di arrivare fino in fondo”.ha poi proseguito svelando un momento difficile della sua adolescenza che lo ha portato in carcere: “A 19 anni ho fatto una ca***ta efinito a Regina Coeli. Per un succhio di benzina! Ma è stata una ...

