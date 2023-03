Belve | Claudia Pandolfi fa subito una gaffe Poi le rivelazioni | “Ho avuto una fidanzata | mi sono innamorata di questa donna Il mio difetto? Bestemmio | sono volgare a volte”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 22 marzo 2023) Entra in studio perdendo una scarpa ed esordisce: “Dal mondo fetish è tutto, arrivederci“. Già da questo avremmo dovuto capire che l’intervista disarebbe stata epica. E infatti non ha deluso i telespettatori. L’attrice romana, classe 1974, è stata ospite di Francesca Fagnani su Rai Due, ieri 21 marzo. Fin dall’inizio non si è risparmiata, parlando di vita privata e lavorativa senza filtri: “una persona molto rilassata e rilassante per gli altri.una specie di portatrice sana di buon umore, me lo dicono quando lavoro – ha detto-. So essere cinica,cresciuta a pane a parolacce. Non che mi insultassero, però la parolaccia a casa dei romani fa parte del lessico familiare. ...