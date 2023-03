Belen torna a Le Iene e spiega i motivi della sua assenza: 'Abbiate un po' di pazienza con me' (Di mercoledì 22 marzo 2023) Belen è tornata alla conduzione de Le Iene . La showgirl argentina la scorsa settimana aveva fatto preoccupare i fan e i telespettatori del noto programma di Italia 1 a causa della sua assenza ... Leggi su leggo (Di mercoledì 22 marzo 2023)ta alla conduzione de Le. La showgirl argentina la scorsa settimana aveva fatto preoccupare i fan e i telespettatori del noto programma di Italia 1 a causasua...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... infoitcultura : Belen Rodriguez torna a Le Iene dopo i problemi di salute, come sta? La foto dal camerino in topless infiamma il we… - infoitcultura : “Le Iene”, Belen torna in studio: il vero motivo della sua assenza - ilmessaggeroit : Belen Rodriguez torna a Le Iene dopo i problemi di salute, come sta? La foto dal camerino in topless infiamma il we… - infoitcultura : Belen Rodriguez torna sui social: “La famiglia ti dà sempre la forza” - infoitcultura : Belen torna a Le Iene dopo forfait: è crisi con Stefano? Sospetto in un video -