Beethoven era alcol-dipendente, morì per cirrosi epatica (Di mercoledì 22 marzo 2023) – Uno studio di ricercatori del Max Planck Institut – Ludwig van Beethoven era alcol-dipendente e morì per cirrosi epatica. Ne parla uno studio pubblicato su Current Biology condotto da ricercatori del Max Planck Institut, Istituto di Antropologia evoluzionistica, Dipartimento Archeogenetica, Lipsia, Germania, che tentano di ricostruire lo stato di salute del musicista tramite l'analisi genomica di cinque ciocche di capelli appartenute a Beethoven, con l'obiettivo di verificare se, effettivamente, alla base delle sue patologie ci fosse la predisposizione genetica e, soprattutto, individuare le malattie di cui era afflitto. Sebbene Ludwig van Beethoven nel 1802 abbia pregato i suoi fratelli di chiedere al medico curante J.A. Schmidt di far conoscere ...

