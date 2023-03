Beccato con 20kg di droga a Pianura

Leggi su puntomagazine

(Di mercoledì 22 marzo 2023)con con oltredi. Tradito ieri sera ad un controllo in via San Josè Escrivà a Napoli.con oltredi. Ieri sera i Falchi della Squadra Mobile hanno controllato in via San Josemaría Escriva un giovane a bordo di uno scooter. Lo hanno trovato in possesso di una stecca di hashish del peso di circa 0,3 grammi, un bilancino di precisione e 500 euro. I poliziotti hanno esteso le verifiche alla abitazione dell’uomo. All’esito del controllo hanno trovato circa altri 890 grammi di marijuana, 8 pezzi di hashish del peso di circa 70 grammi, due bilancini di precisione e 4 coltelli. In un garage in uso al giovane, nascosti in due borsoni, vi erano 41 involucri contenenti complessivamente circa 8,5 kg ...