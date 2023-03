Beach volley, World Tour 2023. Tepic ospita il secondo Elite16. Due coppie azzurre in main draw e due provano a raggiungerle (Di mercoledì 22 marzo 2023) Va in scena da oggi a Tepic in Messico il secondo Elite 16 del 2023, il torneo più importante del circuito mondiale che distribuisce punti preziosi per la qualificazione olimpica. L’Italia c’è, con due coppie nel tabellone principale e due in qualificazione, a caccia di un exploit per entrare nel tabellone principale ma l’urna non è stata benevola per gli specialisti di casa nostra che si trovano ad affrontare avversari solidissimi a tutti i livelli. Questa sera alle 18.50 inizia l’avventura in qualificazione di Marta Menegatti e Valentina Gottardi. La coppia italiana arriva dal nono posto non del tutto soddisfacente di La Paz. Non sarà facile per le azzurre cambiare marcia nel girone di qualche giorno ma è necessario farlo per accedere al torneo messicano. Di fronte le azzurre si ... Leggi su oasport (Di mercoledì 22 marzo 2023) Va in scena da oggi ain Messico ilElite 16 del, il torneo più importante del circuito mondiale che distribuisce punti preziosi per la qualificazione olimpica. L’Italia c’è, con duenel tabellone principale e due in qualificazione, a caccia di un exploit per entrare nel tabellone principale ma l’urna non è stata benevola per gli specialisti di casa nostra che si trovano ad affrontare avversari solidissimi a tutti i livelli. Questa sera alle 18.50 inizia l’avventura in qualificazione di Marta Menegatti e Valentina Gottardi. La coppia italiana arriva dal nono posto non del tutto soddisfacente di La Paz. Non sarà facile per lecambiare marcia nel girone di qualche giorno ma è necessario farlo per accedere al torneo messicano. Di fronte lesi ...

