Bce | Lagarde | non transigiamo su target inflazione 2% Politica restrittiva inizia a sortire effetti

In questo quadro, ha sottolineato, 'il nostro traguardo è chiaro: dobbiamo riportare tempestivamente l'inflazione all'obiettivo di medio termine e lo faremo'. La presidente dellaha ...Lieve aumento per il FTSE MIB , al pari delle principali Borse Europee, con il focus degli investitori sulle banche centrale. Per quanto riguarda la, la presidente Christineha affermato che "a priori, non ci impegniamo a innalzare ulteriormente i tassi né che abbiamo finito di aumentarli" e che "se lo scenario di base delle nostre ...Il target per l'inflazione al 2% 'non è negoziabile'. Christineparla da presidente della, in questo caso alla conferenza di Francoforte 'The ECB and Its Watchers XXIII', e non può che ribadire quello che è scritto nel mandato della Banca centrale. Le ...

BCE, Lagarde "sibillina" sui tassi: nessun impegno su rialzi o stop Finanza Repubblica

Et cela commence avec quelques petites phrases, notamment du côté de la BCE par la voix de Christine Lagarde. Elle a déclaré lundi que « les tensions financières pourraient atténuer la demande et ...la BCE, a relevé jeudi ses taux de 0,50 point de pourcentage, en assurant qu'elle ne ferait pas de compromis entre stabilité des prix et stabilité financière. Sa présidente Christine Lagarde a réitéré ...