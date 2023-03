Basket: Nba in lutto per la morte di Willis Reed, due volte campione con i New York Knicks (Di mercoledì 22 marzo 2023) New York, 22 mar. -(Adnkronos) - Proprio nell'anno in cui si celebra il mezzo secolo dall'ultimo titolo Nba dei New York Knicks, il capitano e centro di quella squadra, Willis Reed, è venuto a mancare, all'età di 80 anni. Il suo nome rimarrà per sempre legato ai colori bluarancio, con cui ha vinto gli unici due titoli della storia della franchigia (nel 1970 e nel 1973, venendo votato in entrambe le occasioni MVP delle finali) ma che in dieci anni ai Knicks - dal 1964 al 1974 - lo ha visto anche ottenere un premio di Mvp Nba nel 1970, sette convocazioni all'All-Star Game e cinque inclusioni nei primi quintetti Nba. Celebri, e indimenticabili, i primi due canestri segnati su una gamba sola in gara-7 della finale Nba 1970 contro i Lakers, quando un infortunio sembrava averlo costretto al ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 22 marzo 2023) New, 22 mar. -(Adnkronos) - Proprio nell'anno in cui si celebra il mezzo secolo dall'ultimo titolo Nba dei New, il capitano e centro di quella squadra,, è venuto a mancare, all'età di 80 anni. Il suo nome rimarrà per sempre legato ai colori bluarancio, con cui ha vinto gli unici due titoli della storia della franchigia (nel 1970 e nel 1973, venendo votato in entrambe le occasioni MVP delle finali) ma che in dieci anni ai- dal 1964 al 1974 - lo ha visto anche ottenere un premio di Mvp Nba nel 1970, sette convocazioni all'All-Star Game e cinque inclusioni nei primi quintetti Nba. Celebri, e indimenticabili, i primi due canestri segnati su una gamba sola in gara-7 della finale Nba 1970 contro i Lakers, quando un infortunio sembrava averlo costretto al ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... TV7Benevento : Basket: Nba in lutto per la morte di Willis Reed, due volte campione con i New York Knicks - - beneventoapp : Basket: Nba, George si fa male al ginocchio destro, Clippers in ansia per la loro stella: Los Angeles, 22 mar. -(Ad… - beneventoapp : Basket: Nba, i risultati delle partite: New York, 22 mar. -(Adnkronos) - I risultati delle partite della regular se… - TV7Benevento : Basket: Nba, George si fa male al ginocchio destro, Clippers in ansia per la loro stella - - sportmediaset : Nba: Banchero sorride con i Magic, bella vittoria di Boston. Clippers beffati #nba #banchero #celtics -