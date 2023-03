Basket NBA, i risultati di oggi (22 marzo): grande vittoria dei Thunder, i Celtics asfaltano i Kings (Di mercoledì 22 marzo 2023) Serata storta per i Clippers in casa, fa vedere il meglio di sé invece Paolo, ecco cosa è accaduto nell’ultima notte di NBA PER NON PERDERTI NESSUN AGGIORNAMENTO SEGUICI SUL NOSTRO INSTAGRAM Partiamo proprio dalla prima vittoria di Orlando negli ultimo 8 scontri diretti con i Wizards, la formazione di casa si è imposta per 122-112 ed Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu. Leggi su sportnews.eu (Di mercoledì 22 marzo 2023) Serata storta per i Clippers in casa, fa vedere il meglio di sé invece Paolo, ecco cosa è accaduto nell’ultima notte di NBA PER NON PERDERTI NESSUN AGGIORNAMENTO SEGUICI SUL NOSTRO INSTAGRAM Partiamo proprio dalla primadi Orlando negli ultimo 8 scontri diretti con i Wizards, la formazione di casa si è imposta per 122-112 ed Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... BetItaliaWeb : ??????Pronostici Basket NBA: le scommesse sulle partite di oggi 22 marzo. Big match Dallas Mavericks-Golden State Warr… - Grande__Jack80 : Da leggere, una delle storie più belle del basket NBA. ?? - Cav_Pezzella : @rprat75 Ma io non contesto chi se la beve...mi rammarico perché hanno ridotto la NBA ad un circo con sprazzi di ve… - sportli26181512 : NBA, il super mese di marzo di Simone Fontecchio analizzato a Basket Room. VIDEO: Dall'8 febbraio in poi Simone Fon… - RassegnaZampa : #Basket #Nba Orlando e New Orleans ci credono ancora. Boston, che Tatum! -