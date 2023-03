Basket: Morant torna a parlare dopo la sospensione, 'basta club e limiterò i social' (Di mercoledì 22 marzo 2023) Memphis, 22 mar. - (Adnkronos) - A poco più di due settimane di distanza dall'ormai famigerata diretta Instagram da uno strip club di Denver con sfoggio di pistola, Ja Morant ha scontato la sua sospensione ed è tornato ad allenarsi con i Memphis Grizzlies, alla vigilia del suo possibile ritorno in campo questa notte contro gli Houston Rockets. Soprattutto l'All-Star dei Grizzlies si è presentato per la prima volta davanti ai cronisti, spiegando cosa ha fatto negli ultimi 11 giorni in una struttura in Florida e cosa intende fare nel prossimo futuro per cambiare la situazione. "Ovviamente mi sono preso del tempo per migliorare e per essere in un posto migliore mentalmente", ha detto Morant. "È un percorso continuo per me. Ovviamente ci sono stato per due settimane, ma non significa che io sia ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 22 marzo 2023) Memphis, 22 mar. - (Adnkronos) - A poco più di due settimane di distanza dall'ormai famigerata diretta Instagram da uno stripdi Denver con sfoggio di pistola, Jaha scontato la suaed èto ad allenarsi con i Memphis Grizzlies, alla vigilia del suo possibile ritorno in campo questa notte contro gli Houston Rockets. Soprattutto l'All-Star dei Grizzlies si è presentato per la prima volta davanti ai cronisti, spiegando cosa ha fatto negli ultimi 11 giorni in una struttura in Florida e cosa intende fare nel prossimo futuro per cambiare la situazione. "Ovviamente mi sono preso del tempo per migliorare e per essere in un posto migliore mentalmente", ha detto. "È un percorso continuo per me. Ovviamente ci sono stato per due settimane, ma non significa che io sia ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... BasketUniverso : VIDEO: MORANT torna a vedere Memphis e fa subito lo SHOW - Luxgraph : Morant tra Nba, armi, spogliarelliste e pentimento: 'Potevo perdere tutto' - CatelliRossella : Basket: Nba sospende per 8 partite Morant dopo video con pistola - Basket - ANSA - Filo2385Filippo : RT @Eurosport_IT: Ja Morant sospeso per 'condotta dannosa per la Lega' ?? #EurosportBASKET #NBA - Eurosport_IT : Ja Morant sospeso per 'condotta dannosa per la Lega' ?? #EurosportBASKET #NBA -