Basket Giovanile Under 15 Maschile: La Kairos M&C sconfitta in casa da Catanzaro (Di mercoledì 22 marzo 2023) Kairos M&C Vibo Valentia 56 – Reti Immobiliari Catanzaro 91 Kairos M&C Vibo Valentia: Gioffrè 21, Anello 10, Ramondino 4, D’Ambrosio 12, Bruzzese 5, Patanè 2, Tamburro 2, Rondinelli, Lico, Evolo, Topia, Piccione T Reti Immobiliari Catanzaro: Pecoraro A 6, Pecoraro D 16, Lucia 25, Zamboni 27, Macrì 8, Rotella 5, Perretta 2, Bellocci 2, Panzino, Plastino Arbitro: Vincenzo Lo Presti di Bagnara Calabra. sconfitta casalinga per la Kairos M&C Vibo Valentia, superata nettamente dal Catanzaro sul proprio terreno di gioco. Serata storta per i vibonesi, che però hanno trovato di fronte ad essi una squadra quadrata, ben messa in campo e che era venuta a Vibo Valentia con l’intento di portarsi a casa l’intera posta in palio. Bravissimi ... Leggi su laprimapagina (Di mercoledì 22 marzo 2023)M&C Vibo Valentia 56 – Reti Immobiliari91M&C Vibo Valentia: Gioffrè 21, Anello 10, Ramondino 4, D’Ambrosio 12, Bruzzese 5, Patanè 2, Tamburro 2, Rondinelli, Lico, Evolo, Topia, Piccione T Reti Immobiliari: Pecoraro A 6, Pecoraro D 16, Lucia 25, Zamboni 27, Macrì 8, Rotella 5, Perretta 2, Bellocci 2, Panzino, Plastino Arbitro: Vincenzo Lo Presti di Bagnara Calabra.linga per laM&C Vibo Valentia, superata nettamente dalsul proprio terreno di gioco. Serata storta per i vibonesi, che però hanno trovato di fronte ad essi una squadra quadrata, ben messa in campo e che era venuta a Vibo Valentia con l’intento di portarsi al’intera posta in palio. Bravissimi ...

