Basket femminile, Eurolega 2023: SCHIO ALLE FINAL FOUR! Impresa del Famila, che vince gara-3 con Valencia (Di mercoledì 22 marzo 2023) Il Famila SCHIO fa la storia del Basket italiano. Straordinaria Impresa delle venete, che conquistano la qualificazione ALLE FINAL Four di Eurolega, battendo in gara-3 dei quarti di FINALe Valencia per 62-53. Ventuno anni dopo Parma, la pallacanestro italiana avrà una propria rappresentante tra le migliori quattro d'Europa, a compimento di un vero e proprio capolavoro da parte del Famila, che ha costruito questo risultato tra le mura amiche, visto che il PalaRomare è imbattuto in campo europeo. Adesso in semiFINALe SCHIO affronterà il fortissimo Fenerbahce, con la partita che si giocherà il 14 aprile. Sono tante, verrebbe da dire tutte le ragazze del ...

