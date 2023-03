Basket | Eurocup 2022 2023 | Venezia cade in casa contro Joventut

(Di mercoledì 22 marzo 2023)perde in80-74 nella 17ª giornata disi trova sempre sotto nel punteggio e a rincorrere gli ospiti, che riescono nell’allungo decisivo nel finale. Top scorer dell’inEllenson con 18 punti 5 rimbalzi e 2 assist a cui si aggiungono i 16 punti con 7 rimbalzi di Tomic. Non bastano i 18 punti con 8 rimbalzi di Watt aper evitare la sconfittalinga. Quarta vittoria in fila perche consolida il secondo posto in classifica con 12 vittorie e 5 sconfitte.resta ferma al quinto posto con 9 vittorie e 8 sconfitte mancando l’aggancio a Ulm e Lietkabelis, al 3° e 4° posto con 10 vittorie e 7 ...

Basket, Eurocup: la Germani Brescia rischia ma doma l'Olimpia Lubiana

L'Umana Reyer Venezia di Andrea De Nicolao (9-7) e la Joventut Badalona di Pau Ribas ( 11-5) si incontrano stasera al Palasport Taliercio con palla a due alle ore 20:00 per la 17a giornata di stagione ...Primo canestro della serata è dell’ex di turno Willios per il 3-0 dopo 3’. Mani fredde e perfetto equilibrio fino al parziale spagnolo a metà del quarto per il 8-11. Ancora una tripla di Willis per ...