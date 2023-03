Basket | Brown | ' resto a Boston solo se mi vogliono davvero'

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 22 marzo 2023), 22 mar. - (Adnkronos) - Jaylenin un'intervista a 'The Ringer' è tornato a parlare del suo futuro a. L'All-Star dei Celtics, che nei giorni scorsi aveva dato un'intervista anche al New York Times parlando dei suoi problemi con alcuni tifosi della squadra, alla domanda su un suo impegno a lungo termine con la franchigia del Massachusetts ha risposto in maniera evasiva, rimandando ogni discorso a un ipotetico futuro. "Non so se rimarrò a lungo termine. Fintanto che sono necessario sarò qui, ma non dipende da me. Vedremo cosa penseranno loro di me e cosa penserò io di loro con l'andare del tempo. Spero che, qualsiasi cosa accada, abbia un senso. Ma rimarrò dove sono voluto, dove sono necessario e dove vengo trattato correttamente".è ancora sotto contratto per la stagione 2023-24 a 30.7 milioni ...