Bari: sequestro di cinque tonnellate di sigarette Guardia di finanza (Di mercoledì 22 marzo 2023) Di seguito un comunicato diffuso dalla Guardia di finanz: I Finanzieri del II Gruppo Bari, unitamente ai Funzionari dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, hannosottoposto a controllo un autoarticolato frigo proveniente dalla Grecia e diretto in Olanda, sequestrando 5tonnellate di tabacchi lavorati esteri di contrabbando.La documentazione di accompagnamento afferente al carico del mezzo pesante, sbarcato dalla motonave"Ariadne", asseriva il trasporto di prodotto tessile ma l'esito delle diuturne attività di controllo presso il sedimeportuale ha consentito di palesare che il carico fosse in realtà costituito da agrumi in cattivo stato diconservazione.I militari operanti, pertanto, insospettiti da tale circostanza e constatato che i dispositivi refrigeranti del camionfrigo fossero spenti, hanno ritenuto che si trattasse di un carico di ...

