Barcellona, Gavi via a zero? Possibile. Il motivo (Di mercoledì 22 marzo 2023) Da Barcellona non arrivano notizie rassicuranti sul mercato per la società di Laporta ed è Possibile che possa perdere Gavi a parametro zero sul mercato Da Barcellona non arrivano notizie rassicuranti sul mercato per la società di Laporta ed è Possibile che possa perdere Gavi a parametro zero sul mercato. Il motivo? La società avrebbe perso la causa con la Liga riguardo il suo tesseramento con la prima squadra per il discorso del tetto salariale. In estate se il Barcellona non riuscisse ad abbassarlo e Gavi tornando a essere tesserato della seconda squadra, potrebbe anche andare via a zero. Lo scrive Tuttosport. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 22 marzo 2023) Danon arrivano notizie rassicuranti sul mercato per la società di Laporta ed èche possa perderea parametrosul mercato Danon arrivano notizie rassicuranti sul mercato per la società di Laporta ed èche possa perderea parametrosul mercato. Il? La società avrebbe perso la causa con la Liga riguardo il suo tesseramento con la prima squadra per il discorso del tetto salariale. In estate se ilnon riuscisse ad abbassarlo etornando a essere tesserato della seconda squadra, potrebbe anche andare via a. Lo scrive Tuttosport. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CalcioNews24 : Il futuro di #Gavi ?? - TuttoQuaNews : RT @sportmediaset: Barça al lavoro per il Messi-bis | Ma intanto rischia di perdere Gavi #Messi #LionelMessi #Gavi - avespartacus : RT @sportmediaset: Barça al lavoro per il Messi-bis | Ma intanto rischia di perdere Gavi #Messi #LionelMessi #Gavi - susydigennaro : RT @napolimagazine: MERCATO - Barcellona, Gavi può partire gratis in estate - petrazzuolo : RT @napolimagazine: MERCATO - Barcellona, Gavi può partire gratis in estate -