(Di mercoledì 22 marzo 2023) Se la storia è maestra di vita, allora il crack della Silicon valley bank dovrebbe essere da lezione per l’Europa. Se non altro perché qualora nel Vecchio continente scoppiasse un caso simile a quello americano, le armi a disposizione sarebbero spuntate. Il governatore di, Ignazio, nel suo consueto linguaggio, ha spiegato davanti ai deputati della Commissione Finanze della Camera perché un problema, almeno potenziale, l’Europa lo ha sul campo delle banche. “Una lezione molto importante dei casi di crisi bancarie negli Usa è quella che, abbiamo visto in questi giorni, di una vigilanza che ha avuto dei difetti ma ha anche preso una decisione molto importante e rapida, possibile grazie alle leggi degli Stati Uniti. Mentre in Europa sulle banche piccole e medie è molto difficile (intervenire) perché non abbiamo gli strumenti”. Tradotto, la ...

Bankitalia rassicura ma non troppo. Visco su Svb e Credit Suisse Formiche.net

