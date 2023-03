**Banche: Powell, 'dobbiamo rafforzare supervisione e regolamentazione'** (Di mercoledì 22 marzo 2023) Roma, 22 mar. - (Adnkronos) - Alla luce di quanto successo nel sistema bancario Usa "è chiaro che dobbiamo rafforzare supervisione e regolamentazione" degli istituti di credito. E' netto il giudizio del presidente della Federal Reserve Jerome Powell in conferenza stampa dopo la riunione del Fomc. Powell traccia un giudizio molto negativo della gestione della Silicon Valley Bank, la prima a essere fallita. "Di base, ela gestione della Silicon Valley Bank ha mostrato gravi falle" spiega, i manager "hanno fatto crescere la banca molto rapidamente, l'hanno esposta a significativi rischi su liquidità e tassi di interesse e non hanno coperto quel rischio". Ma "i supervisori hanno visto questi rischi e sono intervenuti" mentre "SVB sperimentava una corsa agli sportelli senza precedenti, ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 22 marzo 2023) Roma, 22 mar. - (Adnkronos) - Alla luce di quanto successo nel sistema bancario Usa "è chiaro che" degli istituti di credito. E' netto il giudizio del presidente della Federal Reserve Jeromein conferenza stampa dopo la riunione del Fomc.traccia un giudizio molto negativo della gestione della Silicon Valley Bank, la prima a essere fallita. "Di base, ela gestione della Silicon Valley Bank ha mostrato gravi falle" spiega, i manager "hanno fatto crescere la banca molto rapidamente, l'hanno esposta a significativi rischi su liquidità e tassi di interesse e non hanno coperto quel rischio". Ma "i supervisori hanno visto questi rischi e sono intervenuti" mentre "SVB sperimentava una corsa agli sportelli senza precedenti, ...

