Banca Mondiale: «Servono 411 miliardi per ricostruire l'Ucraina» (Di mercoledì 22 marzo 2023) Per la ripresa e la ricostruzione dell'Ucraina sono necessari 411 miliardi di dollari. E' una stima pubblicata oggi dalla Banca Mondiale (BM), dalle Nazioni Unite, dall'Unione Europea e dal governo ucraino. Mentre la pace resta lontano e i combattimenti continuano, queste organizzazioni e istituzioni prevedono un bisogno immediato di 14 miliardi di dollari quest'anno «per effettuare investimenti critici e prioritari per avviare la ricostruzione».

QPeriscopica : RT @Leonardobecchet: 340,000 morti tra soldati e civili (New York Times) 600-750 mldi dollari di danni (Banca Mondiale) 8 milioni di rifugi… - benjamn_boliche : RT @MediasetTgcom24: Banca Mondiale: per ricostruire l'Ucraina servono 411 miliardi #Ucraina #Russia #guerra #22marzo - EugenioMantova : Hanno già fatto i conti della prossima rapina. Se si seguono i soldi, scommetto che ci saranno di mezzo le 'mezze c… - gmgmaschio : RT @Leonardobecchet: 340,000 morti tra soldati e civili (New York Times) 600-750 mldi dollari di danni (Banca Mondiale) 8 milioni di rifugi… - RuggeroValori : Banca Mondiale, per ricostruire l'Ucraina servono 411 mld - Ultima Ora - ANSA -

Banca Mondiale, per ricostruire l'Ucraina servono 411 mld WASHINGTON, 22 MAR Per la ripresa e la ricostruzione dell'Ucraina sono necessari 411 miliardi di dollari. E' una stima pubblicata oggi dalla Banca Mondiale (BM), dalle Nazioni Unite, dall'Unione Europea e dal governo ucraino. Mentre i combattimenti continuano, queste organizzazioni e istituzioni prevedono un bisogno immediato di 14