(Di mercoledì 22 marzo 2023) Rick Rodriguez e il suo equipaggio erano in mare da 13 giorni, impegnati in una traversata dalle Galapagos alla Polinesia francese che sarebbe dovuta durare 3 settimane. A un certo punto, il proprietario dellae gli altri passeggeri hanno sentito un rumore molto forte, e il Raindancer (questo il nome della nave) ha iniziato a imre acqua,ndo nel giro di pochi minuti. Rodriguez è riuscito fortunatamente a lanciare l’SOS via radio prima di doversi precipitare, assieme alle altre tre persone presenti a bordo, sulla scialuppa di salvataggio e su un, rimanendo al largo dell’Oceano Pacifico per circa 10 ore. Strano ma vero: il colpevole dell’incidente è stata una, che ha colpito lain modo così violento da danneggiarla irrimediabilmente. Per fortuna la ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... FQMagazineit : Balena colpisce una barca a vela e la affonda, l’equipaggio resta 10 ore su un gommone in attesa dei soccorsi -

Senza indulgere in ulteriori dettagli sulla trama,la performance artistica di Brendan ... tanto che il titolo sembra certamente appropriato, la, titolo che tuttavia rimanda anche al ...The Whale, la recensione: Un Brendan Fraser straordinario in un film cheal cuore Lupi per ... Darren Aronofsky e Brendan Fraser: "The Whale È l'empatia che salverà il mondo" Ahab e la...... ciò che cidel video è la sua scorrettezza politica, evidente fin dal titolo. Se il film di Aronofsky si intitola "la", con riferimento sia a Moby Dick che al protagonista Charlie , ...

Balena colpisce una barca a vela e la affonda, l’equipaggio resta 10 ore su un gommone in attesa dei… Il Fatto Quotidiano

E' rimasto al largo nell'Oceano Pacifico a bordo di una scialuppa di salvataggio per circa dieci ore, dopo aver visto la sua barca a vela su cui stava solcando le acque oceaniche ...Il proprietario del Raindancer ha raccontato che con l’equipaggio sono rimasti alla deriva in alto mare per 10 ore. Un barca a vela, il Raindancer, è stata colpita e affondata da una balena nell’Ocean ...