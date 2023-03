Bakhmut | gli 007 inglesi | ' L' offensiva russa si sta indebolendo'

(Di mercoledì 22 marzo 2023) L'unica cosa certa è che, data da giorni e giorni sul punto di cadere è ancora in mani ucraine anche se i russi controllano parte della città. "C'è una possibilità realistica che l'...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... putino : Il propagandista del Cremlino Vladimir Solovyov promette di 'bombardare i Paesi Bassi con i missili' e di inviare u… - ilfoglio_it : Salvare Bakhmut e rispondere al cuoco di Putin: è ora di inviare gli aerei a Kyiv. Bisogna che un’apocalisse sacros… - putino : TL;DR: a nord l’offensiva russa da Svatove e Kreminna si è già fermata, così come a sud a Vulhedar. A Bakhmut gli u… - globalistIT : - smilypapiking : RT @VadymVietrov: Un raconto di Brunella Giovara della storia di orrore vissuto da una giovane ragazza ucraina ???? di sua mamma e il nonno c… -

Ucraini dicono di aver neutralizzato tre gruppi russi 'Durante la ricognizione speciale, nell'area di3 gruppi (10 - 13 persone ciascuno)' di militari russi 'sono stati identificati ...Questa decisione porta a una tragedia su scala globale, che colpirà principalmentestati ... 2023 - 03 - 22 09:17:20 Intelligence GB: "Ai russi stanno perdendo terreno" C'è una 'possibilità ...Anche le famigerate "ondate umane" che i mercenari Wagner avrebbero lanciato controucraini a, non sono in realtà altro che brutali tattiche per aiutare l'artiglieria a individuare i ...

Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...Mosca ha messo in guardia gli Stati Uniti dal "mettere alla prova la pazienza ... Le truppe russe continuano a concentrare le loro offensive nelle direzioni di Lyman, Bakhmut, Avdiivka, Mariinka e ...