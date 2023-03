Bacoli | esplode l’auto di un finanziere | illeso il militare

(Di mercoledì 22 marzo 2023) Nel pomeriggio di ieri a, precisamente in via Bellavista, è esplosadi un. Persone non ancora identificate, probabilmente appartenenti alla criminalità organizzata, hanno collocato un ordigno sulla sua auto privata. Ilè uscitodalla deflagrazione e, secondo quanto si apprende, utilizzava raramente quelmobile. Accertamenti sono in corso da parte dei carabinieri Il Blog di Giò.

Esplode auto di un finanziere a Bacoli, militare illeso Cronache della Campania

Ieri pomeriggio a Bacoli è esplosa l’auto di un maggiore della Guardia di Finanza. L'episodio - registrato in via Bellavista - è oggetto di indagini da parte dei Carabinieri che, al momento, non ...Dai primi rilievi degli artificieri sembrerebbe che ignoti avessero collocato un ordigno sull'auto privata di un ufficiale della Guardia di Finanza ...