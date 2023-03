Baby rossoneri in Austria: Lazetic fatica, Jungdal cresce (Di mercoledì 22 marzo 2023) Per i rossoneri d'Austria, potrebbe andar meglio. L'Altach di Andreas Jungdal e Marko Lazetic, in prestito dal Milan, ha chiuso all'ultimo posto la regular season della Bundesliga, con 17 punti in 22 ... Leggi su gazzetta (Di mercoledì 22 marzo 2023) Per id', potrebbe andar meglio. L'Altach di Andrease Marko, in prestito dal Milan, ha chiuso all'ultimo posto la regular season della Bundesliga, con 17 punti in 22 ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Gazzetta_it : Baby rossoneri in Austria: Lazetic fatica, Jungdal cresce - milansette : Calciomercato Milan, Moncada spinge per un baby crack del Montpellier - milansette : Milan, un baby talento da blindare: Maldini accelera per la firma -