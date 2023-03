Avellino, truffa sui bonus edilizi: 1,7 miliardi sequestrati e 21 indagati (Di mercoledì 22 marzo 2023) Gli sviluppi delle indagini dei militari di Napoli e Avellino hanno permesso di accertare un ammontare di crediti fittizi per circa 1,7 miliardi di euro, parte dei quali usati in compensazione. La Guardia di finanza di Napoli ed Avellino sta eseguendo un sequestro emesso dal G.I.P. del Tribunale di Avellino relativi a crediti d’imposta inesistenti. Leggi su 2anews (Di mercoledì 22 marzo 2023) Gli sviluppi delle indagini dei militari di Napoli ehanno permesso di accertare un ammontare di crediti fittizi per circa 1,7di euro, parte dei quali usati in compensazione. La Guardia di finanza di Napoli edsta eseguendo un sequestro emesso dal G.I.P. del Tribunale direlativi a crediti d’imposta inesistenti.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : Truffa sui bonus edilizi, sequestro da 1,7 miliardi. Indagine della Finanza di Avellino e Napoli, 21 indagati #ANSA - repubblica : Avellino, truffa bonus edilizio: sequestrati crediti d'imposta per un miliardo e 700 mila euro - ilriformista : Ventuno indagati e sequestri per 1,7 miliardi di euro, il più alto di sempre: è l'inchiesta sui bonus edilizi della… - QuoSudCampania : Truffa bonus edilizi, sequestro per 1,7 miliardi e 21 indagati tra Napoli e Avellino - Il Quotidiano del Sud - servidinessuno1 : RT @73deva73: Avellino, truffa bonus edilizio: sequestrati crediti d'imposta per un miliardo e 700 mila euro - la Repubblica. Il m5merda e… -