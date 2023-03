Autonomia strategica e Difesa. Le lezioni ucraine per l’industria

(Di mercoledì 22 marzo 2023) L’indipendenza nazionale passa anche (e soprattutto) attraverso la sovranità tecnologica, un fattore cruciale in tutti i settori del sistema-Paese, ma che assume una valenza ulteriore nel caso della dimensione militare e del relativo comparto industriale. È quanto emerso nel corso del panel dedicato alla “e industria della”, parte del più ampio incontro organizzato dalla Fondazione Farefuturo, nel corso del quale si sono confrontati il presidente di Fincantieri e già presidente del Comitato militare dell’Ue, generale Claudio Graziano, e gli amministratori delegati di Elettronica, Domitilla Benigni, di Rheinmetall Italia, Alessandro Ercolani, e di Avio, Giulio Ranzo. Consapevolezza dellaIn particolare, come registrato da Mauro Mazza, direttore editoriale di Farefuturo che ha moderato il panel, a un anno ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... FlavioBrugnoli : @Capobianco2005C @CSFederalismo @MOVFEDEUROPEO Facoltà che a sua volta ha sede nella mitica Officina H della… - Capobianco2005C : RT @CSFederalismo: Segnaliamo l’incontro-dibattito col nostro direttore @FlavioBrugnoli, su “Globalizzazione e autonomia strategica europea… - FlavioBrugnoli : RT @CSFederalismo: Segnaliamo l’incontro-dibattito col nostro direttore @FlavioBrugnoli, su “Globalizzazione e autonomia strategica europea… - CSFederalismo : Segnaliamo l’incontro-dibattito col nostro direttore @FlavioBrugnoli, su “Globalizzazione e autonomia strategica eu… - ILMARCHESE__ : RT @ultimora_pol: Raffaele #Fitto: 'L’invasione russa dell’Ucraina è un elemento di preoccupazione ma anche per capire gli errori fondament… -

... la quale gode di un certo grado dirispetto al resto delle forze armate regolari. I ...troppe forze per tenere Bakhmut si metterebbe a repentaglio un'offensiva più grande e. Quali ...L'alleanza economico -" sancita con un accordo formale " guarda alla costituzione di un ...precisione e intensità proprio grazie a velivoli senza pilota più efficaci e di maggiore...Che ne pensa Penso che sia un scelta, così come scelte strategiche questo governo ... Siamo consapevoli che la sfida più importante per il sistema Paese è l'indipendenza e l'...

Autonomia strategica e Difesa. Le lezioni ucraine per l'industria Formiche.net

La guerra in Ucraina ha fatto emergere l’importanza di assicurarsi l’autonomia strategica nel settore, fondamentale, della Difesa e della sua industria. Dalla produzione di sistemi d’arma, al ...È solo quando si avvia alla conclusione che Attilio Fontana pronuncia per la prima volta la parola «autonomia». La piazza lì ... siccità («servono scelte urgenti e strategiche»), cultura. E ovviamente ...