Auto zero emissioni | verso un accordo Germania-Commissione europea

(Di mercoledì 22 marzo 2023) Si profila un compromesso tra il governo tedesco e lache potrebbe finalmente sbloccare il regolamento Ue per le nuovedi CO2 dal 2035. Con l'astensione dellae della Bulgaria, e il voto contrario annunciato dall'Italia e dalla Polonia, il regolamento non aveva potuto essere adottato all'inizio di marzo per la mancanza della maggioranza qualificata necessaria in Consiglio Ue. Una situazione del tutto inusuale, visto che il voto finale del Consiglio doveva essere solo un atto formale, dopo che i governi avevano concordato con il Parlamento europeo un testo di compromesso, con una serie di emendamenti, approvato dalla plenaria di Strasburgo il 14 febbraio scorso.Il compromesso risolutivo ora potrebbe essere una dichiarazione ...

Un impegno in tal senso, con l'indicazione di una tempistica, permetterebbe di concludere positivamente il dossier' sull'a emissioni, si legge nella lettera firmata da Salvini, Pichetto

Un impegno in tal senso, con l'indicazione di una tempistica, permetterebbe di concludere positivamente il dossier» sull'auto a emissioni zero, si legge nella lettera firmata da Salvini, Pichetto