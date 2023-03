Auto elettriche, l’ombra della Cina e i rischi delle case green. Parla Mantovani (Di mercoledì 22 marzo 2023) La linea assunta dall’Europa sull’efficientamento degli immobili rischia di essere una tagliola per il nostro Paese. O meglio il frutto di una “una posizione ideologica” dell’Ue. Una misura a taglia unica, senza considerare la specificità del nostro Paese. Ferme restando le varie incognite legate alla “sostenibilità” in termini realizzativi con una deadline piuttosto stringente. Ed è per questo che FdI si è opposto fermante a questa decisione. Parte da qui l’intervista a Lucrezia Mantovani, capogruppo di Fratelli d’Italia in commissione Politiche Europee alla Camera. L’Ue ha dato il via libera alla svolta green sugli immobili. Una rigenerazione e riqualificazione che, considerando gli standard fissati, prevede interventi su milioni di edifici. Ritiene che questo indirizzo sarà sostenibile in Italia, specie nei tempi fissati a livello ... Leggi su formiche (Di mercoledì 22 marzo 2023) La linea assunta dall’Europa sull’efficientamento degli immobilia di essere una tagliola per il nostro Paese. O meglio il frutto di una “una posizione ideologica” dell’Ue. Una misura a taglia unica, senza considerare la specificità del nostro Paese. Ferme restando le varie incognite legate alla “sostenibilità” in termini realizzativi con una deadline piuttosto stringente. Ed è per questo che FdI si è opposto fermante a questa decisione. Parte da qui l’intervista a Lucrezia, capogruppo di Fratelli d’Italia in commissione Politiche Europee alla Camera. L’Ue ha dato il via libera alla svoltasugli immobili. Una rigenerazione e riqualificazione che, considerando gli standard fissati, prevede interventi su milioni di edifici. Ritiene che questo indirizzo sarà sostenibile in Italia, specie nei tempi fissati a livello ...

