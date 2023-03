Auto elettrica, la batteria è graffiata? La macchina è da buttare (Di mercoledì 22 marzo 2023) La gran parte dei veicoli elettrici non sarebbero riparabili, anche dopo un lieve incidente. È questa la notizia bomba lanciata poche ore fa da Reuters, che ormai da mesi è tra le principale fonti di comunicazione a elencare tutte le problematicità della transizione dall’Auto a combustione a quella elettrica. Questa volta, la causa riguarderebbe direttamente la batteria. Se solo si dovesse toccare la batteria di un’Auto elettrica in un incidente, c’è il concreto rischio di non poter più utilizzare il veicolo, mandandolo necessariamente in demolizione o recupero parti, indipendentemente dai chilometri effettuati. “E ora – riporta Reuters – i pacchi batteria si stanno accumulando nei depositi di rottami, una lacuna precedentemente non segnalata e costosa in quella che ... Leggi su nicolaporro (Di mercoledì 22 marzo 2023) La gran parte dei veicoli elettrici non sarebbero riparabili, anche dopo un lieve incidente. È questa la notizia bomba lanciata poche ore fa da Reuters, che ormai da mesi è tra le principale fonti di comunicazione a elencare tutte le problematicità della transizione dall’a combustione a quella. Questa volta, la causa riguarderebbe direttamente la. Se solo si dovesse toccare ladi un’in un incidente, c’è il concreto rischio di non poter più utilizzare il veicolo, mandandolo necessariamente in demolizione o recupero parti, indipendentemente dai chilometri effettuati. “E ora – riporta Reuters – i pacchisi stanno accumulando nei depositi di rottami, una lacuna precedentemente non segnalata e costosa in quella che ...

