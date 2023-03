Auto e tir si schiantano sull’Aurelia: grave un 55enne (Di mercoledì 22 marzo 2023) Ladispoli – Un pick-up di grossa cilindrata, per cause in corso di accertamento, ha violentemente impattato contro un tir. L’incidente è avvenuto in mattinata, intorno alle 8, al km 38 dell’Aurelia. Intervenuti sul posto i Vigili del Fuoco di Cerveteri, che hanno subito iniziato l’opera di estricazione del conducente dell’Auto, operazione resa difficile dalle condizioni fisiche dell’uomo, un 55enne. Una volta estratto dalle lamiere, i Vvf lo hanno affidato alle cure del personale sanitario del 118 giunto sul posto. In seguito è stato elitrasportato all’ospedale Gemelli di Roma. Sul posto anche il personale dell’ANAS e la Polizia locale di Ladispoli per i rilievi del caso. Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Ladispoliilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e ... Leggi su ilfaroonline (Di mercoledì 22 marzo 2023) Ladispoli – Un pick-up di grossa cilindrata, per cause in corso di accertamento, ha violentemente impattato contro un tir. L’incidente è avvenuto in mattinata, intorno alle 8, al km 38 dell’Aurelia. Intervenuti sul posto i Vigili del Fuoco di Cerveteri, che hanno subito iniziato l’opera di estricazione del conducente dell’, operazione resa difficile dalle condizioni fisiche dell’uomo, un. Una volta estratto dalle lamiere, i Vvf lo hanno affidato alle cure del personale sanitario del 118 giunto sul posto. In seguito è stato elitrasportato all’ospedale Gemelli di Roma. Sul posto anche il personale dell’ANAS e la Polizia locale di Ladispoli per i rilievi del caso. Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Ladispoliilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e ...

