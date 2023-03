(Di mercoledì 22 marzo 2023) L’attuale campione degli Stati Uniti sta avendo la miglior run della sua carriera e si sta preparando per combattere John Cena a WrestleMania 39. Conpronto a confrontarsi con il suo cosiddetto eroe d’infanzia, sembra fiducioso e si è affermato essere lapiùin WWE. Adè stato chiesto del suo punto di vista sull’affermazione di Cena secondo cui anche se vincesse a WrestleMania, alla fine “perderebbe” a causa della pressione che deriva dalla sconfitta di una leggenda della statura di Cena. Parlandone si è definito lapiùnel panorama della WWE, in una recente intervista con Chris Van Vliet. “Perché se per lui non significa niente vuole anche avere questo match? Vuole fare questo match perché ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Zona_Wrestling : Austin Theory: 'Sono la cosa più importante in WWE' - TSOWrestling : Il campione US dimostra molta autostima! #TSOW #TSOS - TSOWrestling : Match non-titolato a #WWERAW #TSOW // #TSOS - TSOWrestling : Cosa ne pensate? #TSOW #TSOS - SpazioWrestling : John Cena rivela il motivo per cui affronterà Austin Theory a WrestleMania 39 #WWE #JohnCena #AustinTheory… -

... ma è altamente probabile che verranno gettate le basi per un match controa WrestleMania . L'attuale United States Champion continua da mesi a stuzzicare il leader della Cenation e i ...AJ Styles Akira Tozawa Alba Fyre Alexa Bliss Aliyah André the Giant Angel Garza Angelo Dawkins Apollo Crews AsukaAxiom Batista Bayley Becky Lynch Beth Phoenix Bianca Belair Big Boss ...Qui sotto potete leggere la lista completa, in ordine alfabetico: AJ Styles Akira Tozawa Alba Fyre Alexa Bliss Aliyah André the Giant Angel Garza Angelo Dawkins Apollo Crews AsukaAxiom ...

Austin Theory: "John Cena ha scelto di affrontare me perché sono il ... World Wrestling

Austin Theory crede che John Cena non lo abbia distrutto verbalmente nel faccia a faccia avuto alcune settimane fa a RAW.Dopo il mancato incasso del Money in the Bank, il WWE Universe non aveva perso tempo per criticare Triple H per aver rovinato la carriera di Austin Theory. In realtà, da quel momento la sua carriera è ...