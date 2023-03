Aumentano le assunzioni e il lavoro femminile. Ma crescono anche i precari (Di mercoledì 22 marzo 2023) L’indagine. crescono le assunzioni e la presenza femminile nel mondo del lavoro bergamasco come anche le forme precarie di reclutamento. Sono questi i dati che balzano agli occhi nello studio Cisl sui dati dell’Osservatorio provinciale relativi al 2022. Leggi su ecodibergamo (Di mercoledì 22 marzo 2023) L’indagine.lee la presenzanel mondo delbergamasco comele formee di reclutamento. Sono questi i dati che balzano agli occhi nello studio Cisl sui dati dell’Osservatorio provinciale relativi al 2022.

