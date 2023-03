Audizioni su standard distribuzione punti nascita

(Di mercoledì 22 marzo 2023) ROMA – Giovedì 23 marzo la Commissione Affari sociali della Camera, nell’ambito delle risoluzioni riguardanti iniziative per aggiornare gliper ladei, svolge in videoconferenza ledi rappresentanti della Società italiana di neonatologia (Sin), della Società italiana di ginecologia e ostetricia (Sigo), dell’Associazione anestesisti e rianimatori ospedalieri italiani-emergenza area critica (Aaroi-Emac), della Società italiana anestesia, analgesia, rianimazione e terapia intensiva (Siaarti) e della Società italiana di Scienze ostetrico-ginecologico-neonatale (Syrio). L’appuntamento viene trasmesso in diretta webtv, a partire dalle ore 13,45. L'articolo L'Opinionista.

Tre le mozioni per aggiornare gliper la distribuzione dei punti nascita : sono quelle a prima firma Ilenia Malavasi (Pd), Luana Zanella (Verdi) e Imma Vietri (Fdi).

