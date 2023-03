Audizioni su prevenzione dispersione scolastica

Leggi su lopinionista

(Di mercoledì 22 marzo 2023) ROMA – Giovedì 23 marzo la Commissione Cultura della Camera, nell’ambito dell’esame della proposta di legge riguardante disposizioni per ladellamediante l’introduzione sperimentale delle competenze non cognitive nel metodo didattico, svolge in videoconferenza l’audizione di Franco Fraccaroli, professore ordinario di psicologia dell’educazione presso l’Università di Trento, Giorgio Vittadini, professore ordinario di statistica presso l’Università Bicocca di Milano, Berta Martini, professoressa ordinaria di didattica e direttrice del Dipartimento di studi umanistici (Distum), presso l’Università di Urbino “Carlo Bò”. L’appuntamento viene trasmesso in diretta webtv, a partire dalle ore 14,30. L'articolo L'Opinionista.