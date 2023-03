Audizione sul Partygate, Johnson: “Non ho mai mentito” (Di mercoledì 22 marzo 2023) “Lo dico con la mano sul cuore: non ho mentito alla Camera dei Comuni” inizia così l’Audizione dell’ex premier britannico Boris Johnson nell’ambito dell’inchiesta Partygate. L’intervento è stato interrotto dopo pochi minuti, perché coincideva temporalmente con il voto sul protocollo post Brexit sull’Irlanda del Nord, il così detto Windsor Framework, ma rimane un punto cruciale ... TAG24. Leggi su tag24 (Di mercoledì 22 marzo 2023) “Lo dico con la mano sul cuore: non hoalla Camera dei Comuni” inizia così l’dell’ex premier britannico Borisnell’ambito dell’inchiesta. L’intervento è stato interrotto dopo pochi minuti, perché coincideva temporalmente con il voto sul protocollo post Brexit sull’Irlanda del Nord, il così detto Windsor Framework, ma rimane un punto cruciale ... TAG24.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... chianesef1 : RT @Misurelli77: Frontex sul naufragio di Cutro in audizione al Parlamento europeo: Spettava all'Italia intervenire. Vogliamo verità e giu… - SmaniaTania : RT @Misurelli77: Frontex sul naufragio di Cutro in audizione al Parlamento europeo: Spettava all'Italia intervenire. Vogliamo verità e giu… - Francesco_Rizz_ : RT @dariodangelo91: 28/n l'attrazione per le luci dei riflettori fosse sempre e comunque più forte della percezione del pericolo. https://… - Pilipo83 : RT @Misurelli77: Frontex sul naufragio di Cutro in audizione al Parlamento europeo: Spettava all'Italia intervenire. Vogliamo verità e giu… - augumedici : RT @Misurelli77: Frontex sul naufragio di Cutro in audizione al Parlamento europeo: Spettava all'Italia intervenire. Vogliamo verità e giu… -