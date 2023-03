Atterraggio d’emergenza sull’aereo dove si trovava Ochoa (Di mercoledì 22 marzo 2023) Minuti di paura per Guillermo Ochoa che si trovava a bordo di un aereo di linea per tornare in Messico. Il portiere della Salernitana e del Messico era in viaggio per rispondere alla chiamata della nazionale Tricolor che dovrà affrontare Suriname e Giamaica nei prossimi due impegni del Gruppo A della League A della Concacaf Nations League. Ma proprio durante le fasi in volo qualcosa è andato storto. Pare che il velivolo abbia segnalato un guasto meccanico e che abbia costretto il pilota a compiere un Atterraggio d’emergenza a Maiorca. Il volo, Roma-Madrid, ha dunque subito un cambio di programma. I passeggeri, tra cui anche Ochoa, hanno ascoltato le linee guida da seguire, previsto dal protocollo di impatto, in caso di possibile caduta. Un grosso spavento che, però, poi si è risolto grazie alle ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 22 marzo 2023) Minuti di paura per Guillermoche sia bordo di un aereo di linea per tornare in Messico. Il portiere della Salernitana e del Messico era in viaggio per rispondere alla chiamata della nazionale Tricolor che dovrà affrontare Suriname e Giamaica nei prossimi due impegni del Gruppo A della League A della Concacaf Nations League. Ma proprio durante le fasi in volo qualcosa è andato storto. Pare che il velivolo abbia segnalato un guasto meccanico e che abbia costretto il pilota a compiere una Maiorca. Il volo, Roma-Madrid, ha dunque subito un cambio di programma. I passeggeri, tra cui anche, hanno ascoltato le linee guida da seguire, previsto dal protocollo di impatto, in caso di possibile caduta. Un grosso spavento che, però, poi si è risolto grazie alle ...

