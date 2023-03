Attacco hacker oggi in Italia | gruppo filorusso Noname 057 colpisce siti istituzionali

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : Nuova ondata di attacchi informatici degli hacker filorussi noname057(16) a siti italiani. Coinvolti, tra gli altri… - SkyTG24 : Atac #Roma sotto attacco hacker: sito e biglietterie in tilt - discoradioIT : Nuovo attacco degli #hacker russi ai siti italiani - lasiciliait : Nuovo attacco hacker russi in Italia: dai siti dei ministeri agli aeroporti - alex_marchesini : Nuovo attacco degli hacker russi a siti italiani. L'INPS 'Lasciateli fare, non è mai andato così bene!' #21Marzo -

...attaccano siti di aziende e istituzioni italiane dopo la visita di Giorgia Meloni a Kiev... Leggi Anche Ferrari sottoinformatico: nel mirino i dati dei clienti - 'Non cederemo al ricatto'...Problemi per sito web e biglietterie ATAC , l'azienda che gestisce i trasporti pubblici di Roma. A causa di un, infatti, il sito non è raggiungibile ed anche le biglietterie nelle sedi ATAC stanno riportando problemi. A confermarlo è la stessa azienda dei trasporti in una nota dove spiega che ' ...Il messaggio di rivendicazione è scritto in russo e tra le altre cose recita: 'Il portale del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti è già andato giù dopo il nostro'. 'Frattasi stiamo ...

Guerra ibrida che contempla anche l'uso massiccio di attacchi hacker e altre offensive "cyber". Gli attivisti del collettivo filorusso NoName057, riportano le agenzia, hanno appena rivendicato ...Dalle prime ore di questa mattina il sito internet di Atac risulta non raggiungibile per problemi tecnici dovuti ad un attacco hacker. Lo comunica in una nota la stessa azienda responsabile del ...