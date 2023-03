Attacco hacker all’Atac | offline sito web e biglietterie dell’azienda della mobilità di Roma

(Di mercoledì 22 marzo 2023)contro l’Atac, l’azienda del trasporto pubblico di. Ilinternet non è raggiungibile e “al momento risultanoanche i servizi di biglietteria nelle sedi”, ha confermato l’azienda in una nota. Sono invece operativi i sistemi di gestionerete e le macchine che emettono biglietti nelle stazioni. Anche l’erogazione del servizio di trasporto è regolare.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... SoloNwetter : #atac dopo l'attacco gli hacker hanno dichiarato sciopero di 24 ore - cassiamancini : @MercurioPsi @InfoAtac @MaurizioSgroi @eugenio_patane @iltrenoromalido Ci sarebbe in corso un attacco hacker, si di… - saryxs87 : RT @rep_roma: Atac sotto attacco hacker: biglietterie e sito in tilt [aggiornamento delle 08:59] - SimoCian7 : Attacco hacker all'ATAC. Si sono insospettiti perché gli autobus passavano in orario. #Atac #ATAC - misiagentiles : RT @rep_roma: Atac sotto attacco hacker: biglietterie e sito in tilt [aggiornamento delle 08:59] -

