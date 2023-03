Attacco al porto di Sebastopoli: si riapre il fronte marittimo in Ucraina? (Di mercoledì 22 marzo 2023) Il punto militare 404 Gli ucraini tengono in linea di tiro la Crimea occupata. L’ultimo evento ha riguardato il porto di Sebastopoli e forse sono stati usati anche droni navali, operazione che i russi sostengono di aver sventato distruggendo «tre oggetti» Leggi su corriere (Di mercoledì 22 marzo 2023) Il punto militare 404 Gli ucraini tengono in linea di tiro la Crimea occupata. L’ultimo evento ha riguardato ildie forse sono stati usati anche droni navali, operazione che i russi sostengono di aver sventato distruggendo «tre oggetti»

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Roberto41788248 : RT @Mynameismysoul: Quindi:io concepisco mio figlio,me lo porto dentro nove mesi in cui si crea il legame più profondo del mondo, partorisc… - Italia_Notizie : Attacco al porto di Sebastopoli: si riapre il fronte marittimo in Ucraina? - Luxgraph : Attacco al porto di Sebastopoli: si riapre il fronte marittimo in Ucraina? #corriere #news #2022 #italy #world #cnn… - Italia_Notizie : Attacco al porto di Sebastopoli: si riapre il fronte marittimo in Ucraina? - Corriere : Attacco al porto di Sebastopoli: si riapre il fronte marittimo? -