ATP Miami, Sinner incorona Alcaraz: “È a un livello superiore” (Di mercoledì 22 marzo 2023) È tutto pronto per l’ATP di Miami dove tutti gli appassionati di tennis sperano di vedere un nuovo incrocio tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz. Senza dubbio, l’azzurro e lo spagnolo sono i profili di maggior talento all’interno del circuito – con poche altre eccezioni – ma la realtà dei fatti testimonia una superiorità per ... TAG24. Leggi su tag24 (Di mercoledì 22 marzo 2023) È tutto pronto per l’ATP didove tutti gli appassionati di tennis sperano di vedere un nuovo incrocio tra Jannike Carlos. Senza dubbio, l’azzurro e lo spagnolo sono i profili di maggior talento all’interno del circuito – con poche altre eccezioni – ma la realtà dei fatti testimonia una superiorità per ... TAG24.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... WeAreTennisITA : ?? 'Un torneo perfetto'. Così Carlos Alcaraz sul suo straordinario #BNPPO23, titolo numero otto in carriera, terzo M… - topendpickss : ATP/WTA MIAMI Andy Murray ML/ Sorana Cirstea 2-0 Parlay -130 (3U) #atpmiami #WTAMiami #Tennispicks #tennisbets… - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: Tennis, Atp Miami: Sinner può coltivare sogni di gloria, per i bookie più lontani Berrettini e Musetti - susydigennaro : RT @napolimagazine: Tennis, Atp Miami: Sinner può coltivare sogni di gloria, per i bookie più lontani Berrettini e Musetti - petrazzuolo : RT @napolimagazine: Tennis, Atp Miami: Sinner può coltivare sogni di gloria, per i bookie più lontani Berrettini e Musetti -